Двічі перемагала в шоу "Найрозумніший": українська військова здивувала мережу своєю історією
Джерело:твіттер Анни Сорочинської
Військовослужбовиця Анна Сорочинська розповіла доволі цікавий факт про своє минуле. За її словами, вона двічі перемагала в російському шоу "Найрозумніший", ведучою якої була сумнозвісна Тіна Канделакі.
Наразі військова захищає українські землі від російських окупантів. Сама українка до своєї участі в російському шоу ставиться з гумором.
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Українська військова перемагала в шоу “Найрозумніший”
Військовослужбовиця у своєму твітері опублікувала допис, де зазначила, що в минулому ставала переможницею шоу "Найрозумніший". Як доказ, вона прикріпила скриншот, який взяла з відео цього шоу в ютубі.
Сорочинська двічі перемагала в шоу "Найрозумніший" / Фото з твітера babkazistvolom
Військова зазначила, що брала участь у "Найрозумнішому", коли їй ще було 12 років. Вона зазначила, що ніколи б не подумала, що після перемог в російському шоу у Москві, двічі піде на війну знищувати окупантів.
Ми з хлопцями якось в бліндажі під Водяним дивилися "Найрозумніший" (відео з її участю – 24 Канал) і думали, як я докотилася до такого життя,
– сказала військова.
Наостанок вона зазначила, що ще в минулому нічого гарного не побачила в Тіні Канделакі. Крім цього, після цього допису на військову підписалося доволі багато користувачів твітера.
Яка позиція Тіни Канделакі про війну Росії проти України
- Російська телеведуча Тіна Канделакі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну веде досить активну пропагандистську діяльність. Зокрема вона поширює неправдиву інформацію щодо війни в нашій країні через свої медійні канали.
- Крім цього, вона зухвало звинувачувала українську владу в тому, що вона “не змогла наблизити Україну до громадянського миру”. Вона також підтримувала українського президента-втікача Віктора Януковича.
- Врешті-решт українська прокуратора ініціювала процес оголошення Тіни Канделакі в міжнародний розшук. Тож тепер, якщо вона перетне кордон інших держав, її мають затримати компетентні органи та екстрадувати в Україну.