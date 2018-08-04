Українки виграли срібло у командному спринті на чемпіонаті Європи з велотреку

У перший день об'єднаного чемпіонату Європи з олімпійських видів спорту українські велосипедисти-треківці завоювали золото і срібло.

Український дует Любов Басова – Олена Старикова вибороли срібні медалі в командному спринті. Басова і Старикова показали третій час у кваліфікації, а в заїзді з латвійками вони відібрались у фінал. У фіналі українки поступилися росіянками, показавши час 33.108 проти 32.452 у росіянок.

Читайте також: Tour de France-2018: переможці і результати усіх етапів

Таким чином, Басова завоювала свою п'яту медаль чемпіонатів Європи, а Старикова – першу.

Нагадаємо, що золото на цих змаганнях вже здобув українець Роман Гладиш у гонці скретч.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24.