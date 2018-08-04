Українки виграли срібло у командному спринті на чемпіонаті Європи з велотреку
У перший день об'єднаного чемпіонату Європи з олімпійських видів спорту українські велосипедисти-треківці завоювали золото і срібло.
Український дует Любов Басова – Олена Старикова вибороли срібні медалі в командному спринті. Басова і Старикова показали третій час у кваліфікації, а в заїзді з латвійками вони відібрались у фінал. У фіналі українки поступилися росіянками, показавши час 33.108 проти 32.452 у росіянок.
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Таким чином, Басова завоювала свою п'яту медаль чемпіонатів Європи, а Старикова – першу.
Нагадаємо, що золото на цих змаганнях вже здобув українець Роман Гладиш у гонці скретч.
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Джерело: 24 Канал
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