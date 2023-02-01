Аеророзвідка в дії: як наші дрони не залишають окупантам жодних шансів
Українська розвідка використовує новітні технології. Майстерність наших розвідників дозволяє в рази зменшити розхід артилерійських припасів та збільшити їхню ефективність.
Про це 24 Каналу розповів керівник підрозділу військової розвідки TERRA Микола Волохов – позивний «Абдула». Українська аеророзвідка має особливу мотивацію, бо вона захищає свою землю.
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За словами Волохова, сучасне війна – це, в першу чергу, війна артилерії та ракетних систем. З початку повномасштабного вторгнення Україна, хоч і мала певний запас артилерійських снарядів, однак стрімко його витрачала. Відновити його самостійно змоги немає, з цим Україні допомагають союзники.
Захід сам визначає скільки він може надати нам боєприпасів, САУ, ствольної артилерії тощо. Своїми силами ми можемо збільшити ефективність їх використання,
– наголосив військовий.
Ефективність аеророзвідки
Якщо вогонь ведеться без коригування, потрібно використати близько 100 боєприпасів ствольної артилерії. Якщо з коригуванням, то часто буває достатньо і 10, підкреслив розвідник.
Волохов пояснив, що артилерійські системи придбати надзвичайно складно, натомість дрони DJI, якими користуються розвідники, можна купити у магазині.
Волохов про ефективність аеророзвідки: дивитись відео
Переважання над Росією
В аеророзвідці Україна суттєво переважає ворога, наголосив військовий. Це відбувається завдяки ініціативності українців, адже наші розвідники захищають свою землю.
Росіяни намагаються копіювати наші здобутки, також закуповують дрони DJI, але в них це не виходить, бо відбувається з-під примусу,
– наголосив військовий.
Натомість історії успішних українських БПЛА – це історії людей, які самі проявили ініціативність, закупили дрони, самостійно прийшли до певної тактики роботи і допомагають завдавати нищівних ударів по ворогу.
Захід збільшує військову допомогу Україні
- Франція та Італія ухвалили рішення про постачання 700 ракет для ЗРК SAMP-T.
- Франція також відправить додаткові самохідні артилерійські установки Caesar. Також Франція та Австралія домовилися про спільне виробництво 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні. Вони планують випустити декілька тисяч таких боєприпасів.
- У МЗС заявили, що перші 100 західних танків Україна може отримати вже протягом трьох місяців.