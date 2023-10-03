В Україні буде абсолютно переоснащена армія і змінений оборонний комплекс, – ОПУ

Війна в Україні запустила процес модернізації армії за стандартами НАТО, але не лише. Наші Сили оборони матимуть експертизу, якій немає рівних у всьому світі.

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав 24 Каналу, що оновлення ЗСУ є незворотним процесом. Зрештою наша армія стане конкурентною не лише у Європі, а й у всьому світі.

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"У нас буде абсолютно переоснащена армія. Паралельно з цим буде перебудований сектор оборони з боку виробництва", – зазначив Подоляк.

Так, для цього потрібні певні стандарти. Тому важливо побороти корупцію, зокрема в оборонній сфері.

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Якщо раніше наша країна лише продавала накопичену ще за радянських часів зброю, то тепер зосередиться на виробництві та інвестиціях у цій сфері.

Крім того, не можна недооцінювати безпосереднє застосування зброї на полі бою, адже йдеться про випробування широкого спектра озброєння в небачених досі масштабах.

"Крім нас, у такому обсязі в такій війні ніхто не використовував стільки зброї. Тому в нас буде найбільша експертиза щодо того, яке виробництво найперспективніше", – наголосив Подоляк.

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