В ISW пояснили, чому українська боротьба за Бахмут стала стратегічно важливою
Джерело:ISW
Збройні Сили України продовжують мужньо обороняти Бахмут. Володимир Зеленський ввечері 6 березня заявив, що Україна буде підсилювати наші війська в місті.
В ISW заявили, чому боротьба за це місто в Донецькій області стала стратегічно важливою. Адже раніше писали, що Бахмут за своєю суттю не є значущим в операційному чи стратегічному відношенні.
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Чому важливо обороняти Бахмут
Але боротьба України за Бахмут набула стратегічного значення через нинішній склад російських сил, дислокованих у цьому районі,
– вважають аналітики.
За даними американського Інституту вивчення війни:
- в Бахмут вороги втягнули елітні елементи ПВК "Вагнера" та російських повітряно-десантних підрозділів, а також війська нижчої якості;
- росіяни нещодавно змінили тактику та залучили до бою більш якісних операторів спецназу та елементи звичайних сил;
- вагнерівці далі використовують зеків для підтримки операцій у Бахмуті, хоча й у значно меншому обсязі, ніж у попередні місяці;
- ПВК "Вагнер" зараз також кинула до боротьби своїх найкращих солдатів, і саме вони виснажуються разом із призовниками.
Взяття Бахмута є необхідним, та недостатнім для подальшого просування Росії в Донецькій області, і російські сили вже зазнали таких великих втрат у боях за місто, що їхня атака, швидше за все, досягне кульмінації після того, як вони захоплять його – якщо не раніше,
– переконані аналітики ISW.
Вони додали, що втрата Бахмуту для України "не викликає великого оперативного чи стратегічного занепокоєння".
В ISW заявили, що битва за Бахмут може серйозно деградувати найкращі сили вагнерівців, позбавивши Росію деяких з її найефективніших і найважчих для заміни ударних військ.
Ба більше, аналітики не виключають, що вагнерівці можуть досягнути кульмінації перед взяттям міста, знову змусивши російську армію вибирати між відмовою від зусиль або киданням у бій більшої кількості високоякісних військ.
Ситуація біля Бахмута: головне
- 6 березня на засіданні Ставки Головнокомандувача обговорили ситуацію довкола Бахмута. Президент України зазначав, що заслухав особливу доповідь щодо ситуації в місті та навколо нього.
- Володимир Зеленський зауважив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявили, що не треба відходити, а посилюватися: "Ця позиція була одноголосно підтримана Ставкою, інших позицій не було".
- Ввечері 6 березня наші прикордонники показали місто та запевнили, що Бахмут стоїть, а ворог зазнає колосальних втрат.