Українська делегація повертається зі США додому, – Литвин

Українська переговорна група достроково завершила консультації з американськими партнерами та прямує додому. Замість запланованих двох днів зустріч щодо завершення війни тривала значно менше.

Про швидке повернення команди розповів радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин у коментарі журналістам, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про результат візиту?

Посадовець підтвердив, що візит завершився раніше, хоча початково був розрахований на два дні. Консультації у Флориді не матимуть продовження. Журналісти запитали, чи були переговори, заплановані на суботу, 10 жовтня, скасовані

Не те, щоб скасували, просто перший (день – 24 Канал) вийшов довшим і ще трохи з іншим присмаком,

– відповів Литвин.

Раніше журналіст Алекс Рауфоглу писав, що переговори в Маямі завершилися раніше, ніж планувалося, і другого дня дискусій не буде. Попри це, спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав розмову конструктивною.

До складу української команди входили Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія та Сергій Кислиця. Сторони встигли обговорити підготовку до зими, енергетичну стійкість, експорт зерна та довгострокові гарантії безпеки для України. Раніше повідомляли, що, окрім української делегації, у США перебували й представники Європи.

Що відомо про угоду Трампа з Путіним?

Дипломатичний захід відбувався на тлі заяв Дональда Трампа про домовленість із Володимиром Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального. Володимир Зеленський різко розкритикував цей крок, назвавши його подарунком Путіну, який забезпечить агресора мільярдами на продовження бойових дій.

Нагадаємо, що українські перемовники відправлялися до США для активізації дипломатії. Володимир Зеленський наголошував, що Вашингтон має посилювати санкційний тиск на Москву замість пошуку можливостей для економічної співпраці.