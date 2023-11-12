Без Зеленського: українська делегація прибула у США

Як і анонсували раніше, українська делегація вирушила до Сполучених Штатів. Звернімо увагу, що Володимир Зеленський залишився в Україні.

Детальніше про поїздку розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що прибув до США у складі делегації, яку очолює віцепрем'єр Юлія Свириденко.

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Єрмак анонсував зустрічі

За словами Андрія Єрмака, у нього заплановані зустрічі у Білому домі, Конгресі, аналітичних центрах, а також з представниками громадських організацій.

Він також розповів, про що обговорюватиме з партнерами. Єрмак зазначив, що серед тем буде Формула миру Зеленського, зміцнення оборони України, а також всебічне поглиблення співпраці.

Дякую нашим партнерам за підтримку України. Разом – сила. Тільки вперед,

– зазначив він.

Раніше Андрій Єрмак зробив заяву про завершення війни. Він порівняв її зі 100-метрівкою та окреслив, на якому ми відтинку.

Єрмак розповів, коли завершиться війна

Якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли, але ці останні 30 є найважчими,

– наголосив Єрмак.

Водночас він підкреслив, що наразі ніхто не може взяти на себе відповідальність, щоб окреслити чітку дату. Він лиш запевняє, що трапиться це раптово.

За словами Андрія Єрмака, не варто передчасно вважати себе переможцем. А все тому, що можна все програти. Водночас глава ОП додав, що у нашу перемогу вірять багато країн.

Він підкреслив, що це засвідчила зустріч на Мальті. Там багато неочікуваних держав висловили впевненість у тому, що нашій країні вдасться подолати російську агресію.

На Мальті 28 жовтня відбулася зустріч зовнішньополітичних радників і радників з питань національної безпеки 65 країн. Під час неї обговорювали українську Формулу миру, яку запропонував Володимир Зеленський.

Андрій Єрмак додав, що зустріч на Мальті також продемонструвала зацікавленість чималої кількості партнерів у перемозі України. І цю зацікавленість, за його словами, необхідно постійно підтримувати кропіткою працею у режимі 24 на 7.