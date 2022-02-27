Українська і російська делегації зустрінуться на Прип'яті: Лукашенко пообіцяв "тишу"

Українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов. Лукашенко заявив про свою відповідальність.

Інформація про це з'явилась у фейсбуці Володимира Зеленського о 15:46 за Києвом. Такі результати перемовин Володимира Зеленського з Олександром Лукашенком.

Важливо Україна домовилася про переговори з Росією

Лукашенко заявив про свою відповідальність у перемовинах України з Росією

Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі,

– заявив Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Зокрема Володимир Зеленський пояснив, що домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.



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