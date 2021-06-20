Українська морська піхота десантувалася на Тендрівську косу

У межах тактико-стройового заняття українські морські піхотинці здійснили десантування на територію Тендрівської коси. Загалом захід тривав 3 дні.

Пресслужба 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського повідомила, що під час навчань їхній особовий склад "підвищував свою спроможність під час залучення до проведення морської десантної операції".

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Захід проходив у взаємодії з морською авіацією та корабельним складом Військово-морських Сил Збройних сил України,

– мовиться у повідомленні.

Як відбувалося навчання

За даними пресслужби, "формат проведення навчань передбачав три етапи". Зокрема, під час першого – "приведено у бойову готовність десантні підрозділи, здійснено марш з пункту постійної дислокації у район завантаження на десантні засоби".

У ході другого – "висадка повітряного та морського десанту на необладнаний берег Тендрівської коси з подальшим захопленням острова, забезпечення його охорони і оборони".

"У ході кінцевого етапу навчань для морських піхотинців, після повернення на середній десантний корабель "Юрій Олефіренко" і переходу морем до Очакова, стала охорона та оборона корабля від диверсійних дій умовного противника", – мовиться у повідомленні.

Керівник заняття підполковник Віктор Сікоза заявив, що такі "заходи проводяться у підрозділах морської піхоти з метою бойового злагодження та перевірки готовності чергових сил і засобів".

Як відбувалися навчання / Фото 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського

Хто такі морські піхотинці