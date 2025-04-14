Україна розробляє власну систему ППО стратегічного рівня: що відомо про майбутню зброю

Україна розробляє власну систему протиповітряної оборони стратегічного рівня. Очільник МЗС закликав європейські держави інвестувати в цю програму, аби пришвидшити її втілення.

Андрій Сибіга виступив на Раді міністрів ЄС у понеділок, 14 квітня, передає 24 Канал. У Defense Express припустили, про яку зброю йдеться.

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Що відомо про розробку

Про розробку Україною зенітного ракетного комплексу великої дальності з можливістю знищення цілей, що знаходяться за 100 кілометрів, було офіційно оголошено ще рік тому. Однак сьогодні Сибіга використав класифікацію – "система ППО стратегічного рівня".

У Defense Express наголосили, що цим терміном американський Raytheon позначає наступні системи:

SM-6 із дальністю знищення цілей до 370 кілометрів;

SM-3, які призначені для екзоатмосфреного перехоплення балістичних ракет.

Ймовірно, йдеться про розробку вдвічі потужнішого за Patriot ЗРК, якщо відштовхуватись від характеристик SM-6. Окрім того, нещодавно український міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін підтвердив, що зараз ОПК працює над аналогом Patriot.

Наразі невідомо, на якій стадії знаходиться розробка. Аналітики припускають, що з 2022 року їй могли надати найвищий пріоритет, а поява такої зброї в арсеналі ЗСУ може стати відомою лише "по факту", як це було з "Довгим Нептуном".

Кого з партнерів може зацікавити

Водночас для європейських країн заклик інвестувати у розробку одразу можливо окреслити з точки зору реальних інтересів їхньої оборонної промисловості, бо не варто забувати, що оборонний бізнес, це в першу чергу – бізнес,

– пише Defense Express.

Франція та Італія наразі "намагаються доробити" нову версію свого SAMP/T NG, а Німеччина вже замовила ізраїльську Arrow 3. Деякі країни масштабно вклались в американський Patriot, зокрема Польща.

Аналітики зазначають, що потенційних партнерів треба шукати у країнах Європи, які мають гроші та власні напрацювання у сфері ППО. Наприклад, шведська компанія Saab з її переносним комплексом RBS 70.

Згадано і про норвезьку Kongsberg, очільник якої повідомив про намір інтегрувати до ЗРК NASAMS українські ракети. До того ж у Норвегії немає систем великої дальності чи стратегічного рівня.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, Україна досі не отримала додаткових систем Patriot, про які домовились на саміті НАТО у Вашингтоні 9 липня 2024 року.