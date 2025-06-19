Україна зможе збивати російські КАБи: що відомо про нові випробування НАТО

У НАТО провели випробування засобів протидії російським керованим авіабомбам (ФАБ з УМПК). Ці системи можуть підсилили українську ППО вже до кінця 2025 року.

Йдеться також про захист від інших загроз, зокрема ударних БпЛА типу "Шахед". Деталі розповіли в Defense Express, передає 24 Канал.

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Як минули випробування

На початку лютого 2025 року стало відомо про проєкт НАТО Innovation Challenge. Уже у квітні визначено його учасників – стартапи Alta Ares, Atreyd і Tytan.

Кожен із них доклав свої компоненти до фінальної багатошарової системи ППО. Її випробування проходили під егідою коаліції, до якої входили:

Об'єднане командування НАТО з питань трансформації,

Об'єднаний центр аналізу, тренувань та освіти,

французьке агентство з оборонних закупівель (DGA),

представники українського Міністерства оборони та ЗСУ.

Різноманітні інтегровані системи випробовували у складних умовах на полігоні DGA протягом кількох днів, оцінивши передові сенсорні системи, технології динамічного управління та інноваційні методи ведення бойових дій проти імітованих і реальних цілей.

До слова, Alta Ares показала систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту бомб. Інші учасники, Atreyd і Tytan, представили рішення на основі зенітних дронів, причому пропозиція другого передбачала рій дронів-камікадзе, що формує "стіну".

Що відомо про впровадження

За даними НАТО, випробування показали доцільність багаторівневого підходу до захисту та визначили конкретні вдосконалення для запропонованих рішень. Компанії-учасники покращуватимуть свої системи, а найкритичніші питання мають вирішити протягом наступних тижнів і місяців.

Наразі планують подальші випробування та впровадження частини рішень. Українська делегація передбачає розгортання початкових можливостей такого ППО вже до кінця 2025 року.

Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора",

– зазначають у Defense Express.

Нагадаємо, завдяки КАБам російські літаки можуть атакувати Україну, не заходячи в зону ураження протиповітряної оборони.