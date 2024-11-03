Україна завершує розробку балістичної ракети: які можливості це відкриває

Україна працює над власною ракетною програмою. Можливо, якби її раніше реалізували, то Путін не наважився б піти війною проти нашої держави.

Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що різні проєкти українських ракет були розроблені ще на початку 2000-х років.

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Які можливості отримає Україна

Як наголосив Маломуж, прикро, що свого часу ці проєкти не отримали достатньої підтримки та фінансування. Українська розвідка та контррозвідка знала, що Росія мала плани агресії і щодо Криму, і щодо усієї держави.

Тоді були різні проєкти балістичних ракет з дальністю ураження на 700 та 2000 кілометрів. Також йшлося про крилаті ракети на 500 кілометрів.

Це лише декілька проєктів. Якби Україна мала б такий арсенал ракет, то це однозначно допомогло б запобігти війні. Як тільки Путін почав би війну, так одразу йому у відповідь полетіли б сотні різних ракет. Прилітало б і по Москві, і по різних стратегічних об'єктах Росії,

– сказав Маломуж.

Зверніть увагу! Україна вже розробила ракету-дрон "Паляниця". Її запускають з наземної установки. За даними ЗМІ, вперше цю зброю застосували по військовій цілі в тимчасово окупованому Криму.

Зрозуміло, що крилаті та балістичні ракети допоможуть вибивати величезну кількість важливих для окупантів об'єктів. Особливо важливо атакувати аеродроми ворога та військові частини.

Нагадаємо, нещодавно директор державного підприємства "Спецтехноекспорт" Олексій Петров припустив, що Україна матиме власні крилаті та балістичні ракети до середини 2025 року. Вже йдуть льотні випробування.