Елементи масивного контрнаступу: дії ГУР у Криму змушують ворога тремтіти від страху

На День Незалежності України українські розвідники висадилися на берег Криму в районі Оленівки та Маяка. .А 23 серпня, на День Державного прапора, ГУР МО показало, як палав ворожий комплекс С-400 на мисі Тарханкут. Та ці успішні операції на півострові – це дуже суттєвий психологічний тиск на росіян та колаборантів.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що "зуби дракона", які наставили на пляжах окупанти, ніяк не допоможуть. Зазначимо, що вибухи біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут 24 серпня було чути з 5 години ранку.

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Окрім того, стало відомо, що українська розвідка завербувала російського пілота, виманила його в Україну та отримала ворожий вертоліт Мі-8.

Показати те, що Крим з різних сторін беззахисний – це дуже важливо. Це дуже впливає на емоційно-моральний стан російських солдатів та окупантів,

– зауважив Тизенгаузен.

Адже частина окупантів та колаборантів, особливо ті, хто працюють в місцевих "держорганах", побачать, що українські спецпризначенці вільно можуть пересуватися Чорним морем. Мовляв, а що буде, коли українських захисників буде не 20, а тисяча.

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Елементи наступного контрнаступу

На тимчасово окупованому півострові вибухів все більшає. Не лише у Севастополі й Джанкої, а вже й на мисі Тарханкут.

У тимчасово окупованому Севастополі постійно гучно. А так звана місцева "влада" стверджує, що то все нібито "навчальні стрільби".

До слова, у цьому місті 80% населення – російські військові зі своїми родинами. А вони, мовляв, знають, що відбувається. Тому, оці заяви про нібито "навчання" – то для тих, хто вірить у таку нісенітницю.

Нині на півострові нова хвиля людей, які звідти тікають. Їдуть ті, хто має можливість це зробити.

Психологічний, військовий тиск, застосування нової зброї далекобійної, яку нам передають, – це все елементи наступного масивного контрнаступу, який відбудеться, коли Україна отримає достатню кількість літаків F-16,

– наголосив політтехнолог.

Що відбулося в Криму