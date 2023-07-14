Знаємо, що там відбувається, – Буданов про джерела України в оточенні Путіна

Наша розвідка має джерела, близькі до російського диктатора. Тож Київ знає про плани Кремля.

Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов. Також зауважив, що агресор вже програє інформаційну битву.

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Джерела в найближчих до Путіна кабінетах

У нас є свої джерела. У найближчих кабінетах (до Путіна), так би мовити. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається,

– підкреслив Буданов.

Також зазначив, що під час заколоту бойовики "Вагнера" прямували до ядерної бази в гонитві за атомною зброєю розміром з рюкзак. До речі, кілька російських джерел вже підтвердили Reuters цю інформацію.

Окрім того, очільник ГУР посилався на перехоплене опитування, проведене російським МВС, яке, за його словами, показало, що Пригожин насправді мав підтримку всередині Росії.

Журналісти зазначили, хоча Буданов не надав доказів, втім, зауважив, точно передбачив, що вторгнення Росії до початку повномасштабної війни.

"Хто виявився правим? Ми", – заявив начальник ГУР.

Додав, що Україна зробила висновки з 2014 року, коли Москва зненацька застала світ, анексувавши наш Крим та розв'язавши війну на Сході.

Інформаційну війну ми повністю програли у 2014 році. А (повномасштабну – 24 Канал) війну – почали тут зовсім інакше. І зараз росіяни програють інформаційну битву,

– підкреслив посадовець.

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