Українська розвідка вивезла секретні документи з Києва на Захід країни, – Washington Post

ЗМІ повідомили, що українська розвідка вивезла секретні документи з Києва на Захід країни. Там вони перебуватимуть у "безпечних місцях".

У матеріалі Washington Post мовиться, що президент Володимир Зеленський та його команда не виключають вторгнення Росії. Україна отримує зброю та військову допомогу від союзників.

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Українська розвідка перемістила конфіденційні файли та обладнання зі своєї штаб-квартири у столиці у безпечні місця на заході країни,

– мовиться у повідомленні.

"Росія досі не вирішила, чи нападати"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очільник Кремля Володимир Путін ще не схвалив рішення стосовно нападу. Країна-агресорка намагається "зайняти позицію сили для переговорів зі США та Європою".

Резніков сподівається, що Росія таки не наважиться на ескалацію.

За словами Резнікова, країна-окупантка також випробовує єдність союзників у Північноатлантичному альянсу та Європейському Союзі.

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