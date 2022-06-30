Славетна українська "Валькірія" знову влучила у ворожий склад боєприпасів

Безпілотник "Валькірія" вкотре допомагає нищити окупантів. Його запустили у склад ворожих боєприпасів.

Так, на Донбасі за допомогою "Валькірії" наші захисники влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану". Його успішно знищили.

До речі ЗСУ з HIMARS знищили склад бойовиків у Перевальську: багато загиблих

Славетна українська "Валькірія" знову б'є окупантів,

– написали в ОТУ "Північ".

Також військові показали відео знищення ворожого складу.

Інші здобутки ЗСУ

28 червня українські військові заявили, що ліквідували на Харківщині ворожий штаб. Артилеристи "ювелірним" пострілом знищили будинок, в якому перебувала група окупантів. При цьому будівлі поряд не постраждали.

29 червня наші артилеристи завдали удару по позиціях російських військ. Їм вдалось знешкодити батарею самохідних артилерійських установок "Акація".

Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили російську мінометну секцію разом з боєкомплектом.

Понад 35 тисяч окупантів – ліквідовані

Українські оборонці станом на 30 червня вже ліквідували 35 600 російських солдатів. При цьому це лише приблизні цифри, насправді втрати окупантів можуть бути ще більш серйозними.

Скільки ЗСУ знищили ворожої техніки:

танків – 1 573 одиниці,

бойових броньованих машин – 3 726 одиниць,

артилерійських систем – 790 одиниць,

реактивних систем залпового вогню – 264 одиниць,

засобів ППО – 104 одиниці,

літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 185 одиниць,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 641 одиниця,

крилатих ракет – 143 одиниць,

кораблів /катерів – 14 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 602 одиниць,

спеціальної техніки – 61 одиниця.

Дивіться також – Росія підтвердила вихід зі Зміїного: відео