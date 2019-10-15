00:35
16 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Поклонська в заручниках в Ердогана. Подарунок від Путіна
      Вєсті Кремля
      23:58, 15 жовтня
      Вєсті.UA: Богдан може перейти до "Європейської Солідарності". Савченко в образі Брежнєва
      Вєсті.UA
      19:10, 15 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, 11 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ПРИВАТБАНК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ

      Українська делегація вирушила до Вашингтона на переговори з МВФ про транш

      111 Читать новость на русском
      Українські урядовці обговорять з МВФ продовження кредитування України
      Українські урядовці обговорять з МВФ продовження кредитування України / politeka.net

      Українські чиновники вирушили з робочим візитом до Вашингтона, де мають відбутися переговори з МВФ про нову програму фінансування України. У складі української делегації до США вирушили міністерка фінансів Оксана Маркарова, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов та голова правління НБУ Яків Смолій.

      Про поїздку української делегації до американської столиці на своїй сторінці у фейсбуку повідомила Оксана Маркарова.

      Цікаво: Чи отримає Україна допомогу від МВФ: що не влаштовує кредиторів

      Крім зустрічі з представниками Міжнародного валютно фонду, українські чиновники проведуть низку зустрічей з представниками й інших відомств:

      • міжнародними фінансовими організаціями;
      • урядовцями з міністерств фінансів європейських держав;
      • казначейством США;
      • міжнародними інвесторами.

      Wi-Fi у літаку дозволяє зануритися в новий World Еconomic Outlook від МВФ, який чітко показує уповільнення глобальної економіки з одного боку і завдання, а головне можливості України щодо збільшення економічного зростання,
      – підкреслила Маркарова.

      За якою програмою Україна співпрацює з МВФ?Українська влада та МВФ проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів. Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand-by, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.

      blog_ava
      Приватбанк виграв апеляцію проти Коломойського: що це означає та що буде далі
      15 жовтня
      8556
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України МВФ Транш МВФ Тимофій Милованов Оксана Маркарова Новини США Яків Смолій
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      15 жовтня , 21:59 Чому втретє голодує бранець Кремля Олександр Шумков?
      Катерина Петренко 165
      Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      15 жовтня , 21:34 Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
      Олесь Друкач 18262
      "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      15 жовтня , 21:01 "Націоналістичний шабаш": чому Україна знову стала топ-темою на російському ТБ
      Світлана Попова 1784
      Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
      15 жовтня , 20:43 Три найпопулярніші рослинні олії та їхні властивості
      Юлія Девда 783
      Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      15 жовтня , 20:01 Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників
      Ірина Поліщук 2161
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук