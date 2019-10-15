Українська делегація вирушила до Вашингтона на переговори з МВФ про транш

Українські чиновники вирушили з робочим візитом до Вашингтона, де мають відбутися переговори з МВФ про нову програму фінансування України. У складі української делегації до США вирушили міністерка фінансів Оксана Маркарова, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов та голова правління НБУ Яків Смолій.

Про поїздку української делегації до американської столиці на своїй сторінці у фейсбуку повідомила Оксана Маркарова.

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Крім зустрічі з представниками Міжнародного валютно фонду, українські чиновники проведуть низку зустрічей з представниками й інших відомств:

міжнародними фінансовими організаціями;

урядовцями з міністерств фінансів європейських держав;

казначейством США;

міжнародними інвесторами.

Wi-Fi у літаку дозволяє зануритися в новий World Еconomic Outlook від МВФ, який чітко показує уповільнення глобальної економіки з одного боку і завдання, а головне можливості України щодо збільшення економічного зростання,

– підкреслила Маркарова.

За якою програмою Україна співпрацює з МВФ?Українська влада та МВФ проводять перемовини про можливість надання нового кредитування Україні в розмірі до 5 мільярдів доларів. Нова програма може замінити попередню короткострокову програму кредитування Stand-by, щоб допомогти Україні подолати складний період президентських та парламентських виборів.