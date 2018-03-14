22:17
14 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
2°C -1°C
  • четвер
    3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Бойове мистецтво Путіна. Отруєння Скрипаля
Вєсті Кремля
22:57, 13 березня
Вєсті UA. Гімнотворець Шуфрич. Співочі здібності Ляшка
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, сьогодні
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Українська розробка лише за день на Indiegogo зібрала необхідну суму коштів

349 Читать новость на русском
LED-лампа UniColor
LED-лампа UniColor

Українська компанія Sproot Tech представила на платформі колективного фінансування Indiegogo свою нову розробку – LED-лампу UniColor. Лише за день на майданчику вдалось зібрати необхідні 10 тисяч доларів.

Про це пише видання nv.ua.

При цьому станом на 14 березня вже зібрали понад 16 тисяч доларів (це 77 користувачів). Щоправда, компанія встановила ціль у 10 тисяч.

Читайте також: Як український винахід кардіобраслета врятує мільйони життів у світі

"Добре було б зібрати стільки, щоби мати замовлень на 1000 штук", – сказав засновник Sproot Tech Олексій Тищенко.

За його словами, для цього потрібно приблизно 100 тисяч доларів, тож кампанія триватиме ще місяць.

Що таке LED-лампу UniColor? Особливість української розробки – це можливість пристрою змінювати кольори світла та регулювати роботу лампи за допомогою смартфона через окремий додаток. Пристрій, розроблений Тищенком, повністю автономний, невеликих розмірів та випромінює яскраве кольорове освітлення. Також лампа водостійка, отже її можна брати із собою будь-куди. Пристрій призначений для усіх, хто захоплюється творчою фотозйомкою та експериментує в Instagram.

Що таке Indiegogo? Це сайт для фінансування проектів за схемою громадського фінансування, заснований в 2008 році. Голосний офіс проекту розташований у Сан-Франциско (США). Щомісяця Indiegogo відвідують 9 мільйонів людей з усього світу.

Теги: LifeStyle Розробки Техно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 14 березня: нові моменти, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
сьогодні, 22:02 Головні новини 14 березня: нові моменти, смерть Стівена Хокінга, Британія виганяє росіян
114
Смерть по-новому: три дні без моргу
сьогодні, 22:00 Смерть по-новому: три дні без моргу
Анастасія Клімчук 304
Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
сьогодні, 21:01 Унікальне українське кіно: три дні зйомок, нульовий бюджет і гонорар – міномет
Катерина Петренко 277
сьогодні, 20:00 "Нульове" декларування: кого милувати, кого – карати
Яніна Ткачук 722
Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
сьогодні, 19:01 Список Луценка і НАБУ: фігурантів більше, вироків – жодного
Інна Жолобович 522
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук