Українська розробка лише за день на Indiegogo зібрала необхідну суму коштів

Українська компанія Sproot Tech представила на платформі колективного фінансування Indiegogo свою нову розробку – LED-лампу UniColor. Лише за день на майданчику вдалось зібрати необхідні 10 тисяч доларів.

Про це пише видання nv.ua.

При цьому станом на 14 березня вже зібрали понад 16 тисяч доларів (це 77 користувачів). Щоправда, компанія встановила ціль у 10 тисяч.

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"Добре було б зібрати стільки, щоби мати замовлень на 1000 штук", – сказав засновник Sproot Tech Олексій Тищенко.

За його словами, для цього потрібно приблизно 100 тисяч доларів, тож кампанія триватиме ще місяць.

Що таке LED-лампу UniColor? Особливість української розробки – це можливість пристрою змінювати кольори світла та регулювати роботу лампи за допомогою смартфона через окремий додаток. Пристрій, розроблений Тищенком, повністю автономний, невеликих розмірів та випромінює яскраве кольорове освітлення. Також лампа водостійка, отже її можна брати із собою будь-куди. Пристрій призначений для усіх, хто захоплюється творчою фотозйомкою та експериментує в Instagram.

Що таке Indiegogo? Це сайт для фінансування проектів за схемою громадського фінансування, заснований в 2008 році. Голосний офіс проекту розташований у Сан-Франциско (США). Щомісяця Indiegogo відвідують 9 мільйонів людей з усього світу.