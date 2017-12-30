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ЗАХОПЛЕННЯ ПОШТИ У ХАРКОВІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська ведуча влучно спародіювала Лободу: курйозне відео

16:26, сьогодні 3722 Читать новость на русском
Леся Нікітюк спародіювала Святлану Лободу
Леся Нікітюк спародіювала Святлану Лободу / 24 Канал

Колишня ведуча тревел-шоу "Орел і решка" Леся Нікітюк майстерно спародіювала українську співачку Світлану Лободу.

Відповідне відео телеведуча опублікувала в Instagram. Варто відзначити, що стилісти попрацювали на славу – Лесю практично не впізнати. Акцент стилісти зробили на неприродньо великі губи співачки.

Читайте також: Скандальна Лобода стала ведучою українського шоу "Орел і решка"

Нікітюк перевтілилися для шоу "Вечірній Київ". На відео (з 1:00:00) "Лобода" потрапляє в лікарню Дрогобича (місто у Львівській області) з виступу на новорічному корпоративі: там з нею трапляється "неприємність", коли пробка від шампанського потрапляє в її силіконові груди.

Лікар, якого зіграв Євген Кошовий, пропонує їй смішні варіанти вирішення проблеми. А сама Лобода нарікає, що приїхала в Дрогобич, тому що це єдине місто, з якого її ще не вигнали.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Світлана Лобода
Джерело: 24 Канал
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