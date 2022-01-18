В МЗС підтвердили візит Блінкена: з якою метою держсекретар США їде в Україну

Ентоні Блінкен 19 січня завітає в Україну. Тут державний секретар США планує зустрітися з очільником українського МЗС Дмитро Кулебою для обговорення низки важливих питань.

Як заявили в українському Міністерстві закордонних справ, Блінкен здійснить візит до України саме на запрошення Кулеби.

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Візит стане продовженням тісної координації дій України та США задля стримування Росії від подальшої агресії.

Про що говоритимуть Кулеба та Блінкен

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен проведуть переговори щодо подальшого втілення комплексного пакету стримування Росії. Також вони планують обговорити:

заходи практичної підтримки України з боку США,

активні дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Глави української та американської дипломатій також обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства України та США у:

безпековій,

торговельній,

інвестиційній та інших сферах.

Попередній візит Блінкена в Україну

Ентоні Блінкен уже був з офіційним візитом в Україні. У травні 2021 року він відвідував Київ, разом зі своєю заступницею Вікторією Нуланд. Держсекретар США обговорював з керівництвом України успіх у просуванні реформ, а також російську агресію. Тоді Блінкен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем та головою МЗС Дмитром Кулебою.

Зауважимо, що Блінкен неодноразово наголошував на беззаперечній підтримці України. За словами держсекретаря, Вашингтон готовий збільшити оборонну допомогу нашій країні. Крім того, у Держдепі заявили, що США та НАТО готові продовжувати перемовини з Росією, аби запобігти можливій ескалації.

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