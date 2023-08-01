Решту знищено: українські бійці майстерно оточили росіян під час штурму і взяли в полон

1 серпня 2023, 10:28
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Джерело:

Нацполіція

Українські військові поповнили обмінний фонд відразу п'ятьма російськими окупантами. Наші воїни взяли окупантів в полон завдяки грамотному оточенню противника.

Під час штурму ворожих позицій бійці підрозділу спеціальних операцій "Еней" штурмової бригади "Лють" оточили та взяли в полон п'ятьох окупантів. Решта, хто не захотів скласти зброю, – були знищені.

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Бійці підрозділу "Еней" оточили окупантів

На опублікованих кадрах видно, як окупанти опинилися в оточенні й не мали вибору, крім здатися у полон.

"Українські бійці разом із побратимами успішно виконують бойові завдання на Сході та крок за кроком відвойовують наші землі", – мовиться у повідомленні.

Як українські бійці взяли в полон окупантів: дивіться відео

Як гвардія наступу штурмує позиції окупантів

  • У МВС показали відео, як українські бійці штурмують позиції ворога. На опублікованих кадрах зафіксована бойова робота бригади "Кара-Даг" на Запорізькому напрямку. Наші воїни досягли успіхів під час наступу на Півдні.
  • За даними експертів ISW, українські сили досягають успіхів на південному фланзі Бахмута та поступово просуваються на Бердянському й Мелітопольському напрямках.
  • У Міноборони закликають оцінювати наступ Сил оборони не тільки кілометрами просування. Важливе значення мають втрати, які українські військові завдають Росії.
  • Зокрема, важливе значення має знищена техніка ворога та особовий склад, оскільки противник вже не зможе використати ці резерви проти України.
  • У Міноборони наголосили, що робота Збройних Сил якісна і вона просувається так, як повинна. Відтак, українців просять набратися терпіння.

Автор: Михайло Гема