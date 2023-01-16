Навчатимуться на системах Patriot: майже 100 українських військових прибули в США

У понеділок, 16 січня, українські бійці прибули до США для навчань. У штаті Оклахома вони опановуватимуть системи Patriot.

Український журналіст VOA повідомив, що до США прибули близько 100 українських військових. Вони навчатимуться за пришвидшеною програмою.

Цікаво Ми віддаємо вам те, що захищає нас, – Ходжес про перспективи Patriot для України

Як проходитимуть навчання

В Пентагоні зазначають, що пришвидшена програма тренувань для українських бійців триватиме кілька місяців. До слова, стандартна програма триває від пів року до року.

Українські військові прибули до Оклахоми: дивіться відео

Після прибуття в штат Оклахома українські бійці вирушили до однієї із чотирьох військових баз підготовки армії – у Форт-Сілл.

Автобуси з українськими військовими по дорозі на базу Форт-Сілл / Фото Остап Яриш

США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з Patriot, щоб включити потенційну підготовку в Америці, за кордоном або поєднання обох.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що українські захисники дуже швидко опановують техніку, яку нам передають міжнародні партнери. Ігнат зазначив, що в нього не виникає жодних сумнівів у тому, що наші воїни опанують Patriot.

Коли Україна отримає ЗРК Patriot