Українські бійці в зоні ООС відбили 7 атак ворога: бої ще тривають
Джерело:Угрупоування Об'єднаних сил
Українські захисники із зони ООС продовжують героїчно втримувати лінію оборони. Загалом за один день на Сході відбили 7 масованих атак ворога, які були спрямовані на прорив.
Проте станом на 21 годину вечора ще тривали запеклі бої на кількох ділянках фронту. Детальніше про ситуацію розповіли в оперативному зведенні Угруповання Об'єднаних сил за 5 червня.
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Яку техніку ворога знищили в ООС
Наші захисники не просто відбивали атаки росіян, а й завдавали їм значних втрат. Мовиться як про живу силу, так і про техніку. Знищити на Сході в цей день вдалося:
• 4 танка;
• 3 артилерійські системи;
• 8 бойових броньованих машин;
• 3 одиниці автомобільної техніки.
Підрозділи протиповітряної оборони теж непогано попрацювали. Вони на Донбасі успішно "приземлили" бойовий гелікоптер Ка-52 та безпілотний літальний апарат.
Російські війська продовжують нещадні обстріли
Окупаційні війська Росії 5 червня обстріляли 20 населених пунктів Донеччини та Луганщини. У них зруйнували 41 цивільний об'єкт – 33 будинки, водогін, комбікормовий завод, машинобудівний завод, сільськогосподарське підприємство.
На жаль, внаслідок цих атак загинули 7 людей. Також були поранені, проте їхня кількість станом на 21 годину вечора ще уточнювалася.
Чим ведуться обстріли
Росіяни продовжують застосовувати вдовж усієї смуги розмежування різне озброєння. Росіяни на Сході України б'ють:
- бойовою авіацією;
- реактивними системами залпового вогню;
- ствольною артилерією великих калібрів;
- танками;
- мінометами різних систем;
- також завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та житлових кварталах.
Успішну оборону підтверджують іноземні експерти
Фахівці американського Інституту вивчення війни ISW постійно моніторять ситуацію в Україні. У їхньому дослідженні за 4 червня мовилося, що воїни нашої держави продовжують успішно стримувати російські атаки. При цьому кількість ворога багато де переважає.
За даними фахівців ISW, українські воїни здійснюють успішні контратаки у Сєвєродонецьку. Тому зараз місто буквально поділене навпіл. Також триває оборона західний берег Сіверського Дінця. Тому ворог ніяк не може там зробити вкрай потрібну росіянам переправу.
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