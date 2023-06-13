"Ворог відразу відступав полем": захисники показали, як звільняли Макарівку – потужне відео

Українські бійці показали, як звільняли село Макарівка в Донецькій області під час контрнаступу. Ворог полем намагається втекти, як тільки розуміє, що ЗСУ наближаються. Водночас не припиняє обстрілів з артилерії.

Потужне відео опублікували на сторінці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Донеччина поступово стає українською, просування ЗСУ є.

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Одеські морські піхотинці продовжують гнати окупантів з української землі. Цього разу військові знаходилися в авангарді звільнення села Макарівка Донецької області. Як результат, частина особового складу ворога була знищена, частина взята в полон, частина втекла,

– розповіли військові.

У населеному пункті відбуваються стабілізаційні дії.

Військові зазначають, що після втрати Макарівки війська Росії намагалися знищити село з авіації та артилерії, однак цьому завадили дії ЗСУ.

Актуально про просування захисників

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за минулий тиждень у Донецькому та Таврійському операційних районах:

просування військ наступального угруповання склало 6,5 кілометра;

площа території, яку взяли під контроль ЗСУ, 90 квадратних кілометрів;

У ході контрнаступальних дій за тиждень вдалось звільнити 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.