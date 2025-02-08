Зеленський показав голові Військового комітету НАТО українську далекобійну зброю

Президент Зеленський у суботу, 8 лютого, зустрівся із головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Вони відвідали одне із вітчизняних підприємств ОПК, де виготовляють українську далекобійну зброю.

Президент показав, як вона виглядає. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

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На зустрічі обговорили інвестиції у виробництво далекобійних дронів

Зеленському та Драгоне вдалося ознайомитися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї.

Зеленський показав Драгоне українські дрони: дивіться відео

Президент розповів, що обговорив із головою Військового комітету підготовку до наступного засідання "Рамштайну", продовження військової допомоги від НАТО та прямі інвестиції у наше виробництво далекобійних дронів.

Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Дякую людям, що працюють над нашою далекобійною зброєю, за реальний результат, який нам дуже допомагає, якого дуже бояться росіяни та який бачать наші партнери з НАТО,

– додав Зеленський.

До слова, головком Сирський анонсував, що наразі триває підготовка нових далекобійних засобів. Він також розповів, що ураження військових об'єктів углиб території Росії уже сягнула 1,7 тисячі кілометрів.