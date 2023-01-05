Ми "удєлалі" російське ГРУ, – військовий про потужну роботу нашої ДРГ в Росії

Українські диверсійно-розвідувальні групи працюють таємно, тому інформації про них вкрай мало. Але про групу, яка нещодавно загинула, говорити варто, адже їхня майстерність викликає захоплення.

Про це 24 Каналу розповів військовий Збройних Сил України Євген Карась. Він повідомив, що багато українських диверсантів працює на тимчасово окупованих територіях та навіть в Росії.

До теми Як загибель українських диверсантів вкотре зганьбила "другу армію світу"

У грудні 2022 року росіяни оголосили, що вони ліквідували у Брянській області українську диверсійну групу з 4 осіб. Згодом Генштаб України підтвердив цю інформацію. Це перший відомий факт виявлення українських ДРГ на території Росії.

Герої української ДРГ

Карась наголосив, що говорити про таких людей необхідно, аби уславити їхній героїзм. Це показує престиж українських диверсійно-розвідувальних груп. Ці військові ризикуючи життям, роблять бавовну там, де росіяни боялися навіть думати про присутність українців.

Вони робили багато бавовни. Таких груп, наскільки я знаю, працює чимало. І працюють вони в різних структурах,

– додав військовослужбовець.

Карась про роботу українських ДРГ: дивитися відео

Росіянам такі масштаби не снилися

Карась нещодавно спілкувався зі знайомим, який перебуває "там, де нас нема". Їхня група з собою взяла багато чого цікавого і готує там цікаву операцію.

За власним аналізом роботи українських диверсійних груп від Бєлгорода до Херсонщини, військовий зробив висновок, що плани вони мають масштабні: "Наші диверсанти працюють дуже сміливо, росіяни так працювати бояться".

Ми "удєлалі" російське ГРУ. Зараз я не бачу прикладів, коли вони добивалися таких сміливих результатів і такої активної роботи, як наші диверсанти і наші розвідувальні групи,

– підкреслив військовослужбовець.

За словами Карася, розвідувальники забрали із собою дуже багато ворогів та зробили багато бавовни. Їхню смерть він не називає надто гіркою, адже військові були підготовлені, мотивовані і зробили дуже багато серйозних справ: "Війна це війна, втрати завжди будуть. Ці хлопці справжні герої, які зробили велику роботу і пішли як воїни".

Вибухи в Росії: останнє