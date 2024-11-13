Уражають точно в ціль: як росіяни намагаються вберегти техніку від українських FPV-дронів

Росіяни проводять активні штурми на Курахівському напрямку. Відповідно вони постійно стягують на цю ділянку фронту свою бронетехніку. Проте українські сили вдало її ліквідують.

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв, припустивши, що для ворога на сьогодні пріоритетнішим є саме Курахівський напрямок. Тому він і перекидає сюди підкріплення. Відомо, що напередодні росіяни прорвалися у селище Дальнє в районі Курахового щонайменше на 1 танку, 5 ББМ та 1 багі у супроводі значної кількості піхоти.

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Удосконалюють майстерність у керуванні дронами

Ієвлєв розповів, що коли українські сили з травня 2023 року почали активно працювати FPV-дронами по розташуванню ворога, було спалено дуже багато техніки, яку росіяни притягнули ближче до лінії боєзіткнення. Після цього вони почали тримати її на відстані 10 – 15 кілометрів і пересували тільки вночі, щоб уникнути її ураження.

Тому ворог відстежує ситуацію, чи відбуваються ротації, і добре розуміє професіоналізм українських військових, які відповідають за засоби ураження – дрони, міномети. Відповідно росіяни обережніше працюють з технікою,

– пояснив військовослужбовець ЗСУ.

Противник, на його думку, або усвідомлює, що буде її максимально швидко втрачати, або Курахівський напрямок на сьогодні для нього пріоритетніший.

Водночас українські військові продовжують удосконалювати свою майстерність в ураженні ворожих цілей.

Коли у травні 2023 року українські військові починали працювати з FPV-дронами, то у пілота, який ними безпосередньо управляв (хоча за їхній рух відповідає ціла команда), тряслися руки і він боявся поворухнутися, переймаючись, вразить ціль чи ні. З 10 дронів тоді могли долетіти 2, і ми вважали це успіхом,

– зазначив він.

Сьогодні ж з 10 дронів, якщо все в порядку з технікою, зв'язком, долітає до цілі 9.

Зараз наші крути пілоти під час керуванням FPV-дроном можуть відвернутися, трохи поговорити. Це означає, що вони досконало опанували керування дронами і майже завжди уражають туди, куди треба,

– наголосив Євген Ієвлєв.

Хлопці, додав він, розуміють на власному досвіді, куди яка техніка їде і куди потрібно влучити, щоб якщо не спалити її, то принаймні зупинити і вже добити другим – третім дроном.

Нагадаємо, пресофіцер 46-ї бригади Олександр розповів, що 11 листопада росіяни здійснили штурм, коли "одному танчику" вдалося просунутись до Курахового. Проте українські сили ліквідували його засобами артилерії та FPV-дронами.