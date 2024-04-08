Українські хакери, що можуть бути пов'язані з СБУ, знищили дата-центр російського ВПК, – джерела

Українські хакери, які можуть бути пов'язані з кіберфахівцями СБУ, завдали нового удару по російських загарбниках. Так, фахівці знищили дата-центр, яким користувався російський ВПК, нафтогаз та телеком.

Про це 24 Каналу повідомили джерела в українських спецслужбах. Наслідки для російських загарбників від дій кіберфахівців були відчутними.

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Українські хакери атакували дата-центр ВПК Росії

Співрозмовники в українських спецслужбах розповіли, що у хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше ніж 10 тисяч юридичних осіб країни-агресорки. Серед них були підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти.

Серед них: "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБИН"" (входить до складу холдингу "Роселектроніка"), "Уральський завод спецтехніки", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, "Норільський нікель", Ростелеком, Телеком, Мегафон,

– пояснили джерела.

За даними співрозмовників, це була спільна операція української хакерської групи "BLACKJACK" з кібердепартаментом СБУ. Вони знищили більш ніж 300 Тб даних.

"Це — 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалася внутрішня документація, резервні копії та інші програми, через які клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах", – пояснили джерела.

Співрозмовники в спецслужбах також зазначили, що знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні 2024 року.

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