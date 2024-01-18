Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів міноборони Росії, – джерела

Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території Росії. Українські кібервоїни отримали масив данних вагою 1,2 терабайта.

Відповідною інформацією поділилися джерела 24 Каналу. Окрім цього кіберфахівці знесли сервери окупантів – їм доведеться будувати все по пам'яті.

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Успішна робота хакерів

Українські хакери зламали та викачали інформацію, якою володіло російське держпідприємство "Головне військово-будівельне управління по спеціальним об’єктам". Кібервоїни отримали у розпорядження 1,2 терабайта данних щодо військових споруд ворога.

Хакери отримали доступ до інформації про об'єкти міноборони Росії / джерела 24 Каналу

Зазначається, що туди ввійшло понад 500 паспортів військових об’єктів міноборони Росії. Це, наприклад, арсенали озброєння, майданчики зенітно-ракетних комплексів, штаби, казарми та інша документація. Зокрема, там можна знайти й об'єкти, які розташовані на окупованих територіях.

Викачаний масив данних має різноманітну важливу інформацію / джерела 24 Каналу

Окрім цього хакери також знесли 7 серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Тобто працівники держустанови залишились без усіх данних, а також без їх резервних копій. Фактично, військові об'єкти тепер доведеться будувати по пам'яті.

Кібервійна проти Росії