Чи можна застосовувати морські дрони Sea baby в Азовському морі: у ВМС дали вичерпну відповідь

Морські дрони Sea baby вже спричинили окупантам чимало клопоту. Зокрема, вони вражали російські судна в Чорному морі.

Речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, чи можуть морські дрони Sea baby застосовуватись в Азовському морі.

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Чи можна застосовувати морські дрони Sea baby в Азовському морі

Плетенчук розповів, що в Азовському морі важко використати Sea baby, тому що це закрита акваторія.

Тому що у нас нема зараз доступу до Азовського моря, окрім як через Керченську протоку, яка дуже щільно охороняється. І який сенс туди проходити, щоб потім вдарити по якихось локаціях в Азовському морі або на узбережжі, коли ми туди можемо дістати в інший спосіб. Та й там таких цілей немає,

– зауважив речник.

Він підсумував, що основні цілі закінчуються в Керченській протоці – це сам міст і ті одиниці, які перебувають в акваторії Чорного моря.

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