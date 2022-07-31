Побачимо дещо цікаве вже незабаром, – Андрющенко про роботу партизанів в Маріуполі

Українські партизани активно працюють в тимчасово окупованому Маріуполі. Вони готують для окупантів "приємні сюрпризи".

Про це 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, українські партизани не дають російським загарбникам розслабитися. Полювання триває.

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Андрющенко наголошує, що українські партизани щодня працюють в Маріуполі. Це непросто, але робота триває. Нещодавно вдалося спалити велике поле, звідки росіяни збиралися зібрати врожай. Воно розташоване поблизу складів з боєприпасами та ремонтної бази в напрямку Новоазовська.

За словами радника міського голови Маріуполя, усі окупанти "помарковані" – на них очікує розплата.

Ця мерзота має знати. Вони мають щодня обертатися. Окупанти почали трохи розслаблятися. Але тепер вже не розслабляються. Люди є, вони працюють. На всіх чекає відплата, – наголосив Андрющенко.

Андрющенко про українських партизанів в Маріуполі: дивіться відео

Додамо, російські окупанти побоюються українських партизанів. До прикладу, на Херсонщині загарбники намагаються в черговий раз посилити режим контролю за цивільними. Вони наростили кількість патрулів "поліції" та "комендатури", а також наставили більше блокпостів. Дійшло до того, що в деяких районах Херсона та області навіть не дозволяють їздити на електросамокатах, мопедах та мотоциклах.