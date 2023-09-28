Вже літають на авіатренажерах, – Ігнат розповів, на якому етапі навчання пілотів на F-16
Частина українських пілотів проходить навчання на винищувачах F-16 за кордоном, коли решта готуються в Україні. Українські пілоти за кордоном вже тренуються на авіатренажерах, а в Україні – готуються на авіасимуляторах.
Український пілот "Мунфіш", який навчається на винищувачі F-16, розповів, що українські пілоти за кордоном вже літають на авіатренажерах. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив відмінності між авіатренажерами та авіасимуляторами, пише 24 Канал.
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Яка відмінність між авіатренажерами та авіасимуляторами
За його словами, авіатренажер – це фактично як повноцінний літак. Зокрема, кабіна зі всіма приладами рухається і впливає на вестибулярний апарат пілота, тому практично на 100% відтворює літак.
Водночас авіасимулятори, який напередодні показали в Повітряних Силах ЗСУ, як сказав Ігнат, – "це невеличке домашнє завдання, яке роблять пілоти".
Речник пояснив, що авіатренажер коштує майже, як літак і це унікальна технологія. За його словами, країни, які мають винищувачі F-16, передають літаки разом з тренажерами.
Ми хочемо мати повноцінні авіатренажери у майбутньому на території України, щоб у кожній бригаді, яка матиме літаки F-16, був теж авіатренажер,
– сказав він.
Водночас відео, яке показали в Повітряних Силах, – це симулятор тренажера, який дозволяє навчатися у віртуальній реальності.
Як працює авіасимулятор
Ігнат розповів, що пілот в окулярах віртуальної реальності бачить реальну кабіну літака F-16 та має основні важелі управління, тобто ручки, які керують двигуном і літаком та педалі.
Спікер розповів, що за допомогою авіасимуляторів пілоти можуть проходити й виконувати місії по реальних картах України у складі підрозділів. Тобто пілоти з різних куточків України "заходять у сітку" й виконують завдання.
Ігнат зазначив, що на картах розміщуються системи ППО й ворожі літаки там, де пілоти цього не чекають, і вони повинні відпрацювати завдання.
Навчання українців на F-16: коротко
- Влітку США схвалили передачу Україні літаків F-16, після чого Нідерланди й Данія оголосили, що поставлять українській армії 61 винищувач. Проте не всі літаки будуть використовуватися для бойових завдань. Деякі будуть призначені для навчань.
- У Данії та Великій Британії стартували перенавчання українських пілотів та інженерів. Також у вересні мали стартувати навчання у США.
- Перенавчати українці допомагають Нідерланди, Данія, Греція, Португалія, США та Румунія.