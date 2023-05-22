Українські пілоти вже почали тренування на F-16, – Боррель

Україна невдовзі може отримати бойові літаки F-16, про які так довго просила партнерів. Тим часом наші пілоти вже почали тренування.

Деталі розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС у Брюсселі.

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Це була добра ідея та добрі слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду,

– зазначив високий представник ЄС.

Раніше США дали "зелене світло" для третіх країн, які можуть об'єднати зусилля з постачання Україні бойових літаків F-16.

Що відомо про підготовку наших пілотів

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував інформацію про початок навчань українських пілотів. Водночас він заявив, що наразі триває підготовка. За словами Ігната, зараз вивчається момент, коли і які групи поїдуть на навчання у певні країни та скільки триватиме процес.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон також заявив про готовність розпочати навчання українських пілотів. Про типи літальних апаратів, на яких навчатимуть українців, він нічого не сказав.

Після переговорів Ріші Сунака та прем'єра Нідерландів Даунінг-стріт поширила заяву, з якої можна зробити висновок, що Британія докладатиме зусиль для отримання Україною F-16, але пілотів готуватиме на неназваному типі винищувачів.

Чому Україні потрібні саме винищувачі F-16

Винищувачі F-16 можуть здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї, а також можуть стати частиною ППО, щоб захистити небо над Україною. Україна хоче отримати саме винищувачі F-16, адже вони багатофункціональні. Пілоти змогли б виконувати на цих літаках як бойові завдання, так і посилити захист неба.

Саме тому Володимир Зеленський і наполягав на створенні "коаліції винищувачів". До неї вже долучилися Британія, Нідерланди, Франція і, можливо, деякі інші європейські країни. Створення такої коаліції – вже великий крок для України. Дискусії про можливе надання ЗСУ бойових літаків тривають вже кілька місяців, але досі про підготовку льотного складу говорили як про щось лише потенційно можливе.