Буде величезний внесок: як винищувачі F-16 можуть змінити ситуацію на фронті

Протягом найближчих місяців перші українські пілоти можуть завершити навчання на винищувачах F-16. Ці літаки ідеально підходять для Повітряних сил України й неабияк допоможуть нашим військовим у боротьбі проти ворога.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь. Він переконаний, що з отриманням американських винищувачів ситуація на фронті суттєво зміниться.

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Що означатиме отримання західної авіації

Важливим фактором в отриманні F-16 є готовність української інфраструктури до прийому цих літаків. Також не варто забувати, що Росія полюватиме на ці літаки своїми ракетами, тому перед отриманням цих винищувачів Україні потрібно подбати про можливості їхнього розосередження.

"Якщо ми отримаємо F-16 потрібної модифікації, (зокрема, із потрібним пакетом радіолокаційного обладнання та зброї), то ми зможемо протидіяти російській авіації. Ми зможемо не давати їй застосовувати ті ж КАБи по українських позиціях", – нагадав Самусь.

Чим небезпечні керовані авіабомби? Росія почала активно використовувати КАБи задля того, щоб компенсувати ними нестачу артилерії. Принцип дії цієї зброї полягає в тому, що запущені з відстані 40 км від лінії фронту ці 500-кілограмові боєприпаси потужно вибухають поблизу українських позицій. Протягом листопада Росія застосувала близько 1200 керованих авіабомб по території України. Це величезна загроза, і тому у випадку, якщо агресор не зможе застосовувати КАБи, це вже буде величезною перемогою для Сил оборони.

Водночас це далеко не єдине завдання, у виконанні якого F-16 допоможе українській армії, адже порівняно із радянською винищувальною авіацією, ці машини є мало не досконалими.

Михайло Самусь про отримання F-16: дивіться відео

Чим особливі F-16