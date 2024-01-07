"Щоб побачив новонародженого сина": у Харкові відбулась акція за повернення військовополонених

У Харкові на акцію боротьби та видимості вийшли сім'ї військовополонених. Більшість цих людей не має жодних звісток про близьких майже два роки.

Акція відбулась, попри повітряну тривогу, передає 24 Канал. Спочатку демонстранти стояли на площі Свободи, а потім спустились в укриття.

До теми Лубінець сподівається, що протягом найближчих тижнів вдасться провести новий обмін полоненими



Під час тривоги демонстранти спустились в укриття / Фото 24 Каналу

Ірина намагається не плакати. Вона виходить на кожну акцію, щоб її син зміг уперше побачити свого сина.

Я тут заради свого синочка, який перебуває майже два роки в полоні. Він захисник "Азовсталі". Ми намагаємось привернути увагу світової спільноти, щоб не забували про наших хлопців. Я дуже хочу, щоб мій син повернувся якомога швидше, побачив нарешті свого новонародженого синочка. Йому вже півтора рочка, а він його навіть не бачив,

– поділилась Ірина.



У Харкові рідні полонених вийшли на акцію / Фото 24 Каналу

Владислава не стримує сліз. Днями вона отримала першу і випадкову звістку про нареченого. Нещодавно в телеграм-каналах було відео з його допитом – його засудили на 27 років.

Йому буде 28 уже в цьому році. Він неймовірний. Найближча в моєму серці людина. Людина, яка повністю заповнює моє серце. Добрий, чуйний, завжди підтримає, знайде потрібні слова. Прийде на допомогу, коли це потрібно. Він був для мене і є для мене всім. Я безмежно його кохаю, чекаю і вірю, що незабаром він буде вдома,

– сказала Владислава.



Люди стояли, попри холод / Фото 24 Каналу

Рідні військовополонених нічого не знають про них

Дружина полоненого Тетяна каже, що не має жодного зв'язку з чоловіком.

Не маємо жодної інформації ні про місце утримання, ні про стан, ні про умови утримання – нічого взагалі. Росія є злочинцем, є терористом, який безвідповідально ставиться до всіх і всього,

– розповіла Тетяна.



Рідні полонених не бачили їх майже два роки / Фото 24 Каналу

Син Олени потрапив у полон 17 травня 2022 року. Жінка нічого не знає – ані де він, ані в якому стані.

Масштабний обмін, який відбувся 3 січня, кожна з родин військовополонених пережила як найбільше диво і надію. Вони продовжують сподіватись, що нарешті їхнє найбільше бажання здійсниться.



Рідні полонених чекають їх додому / Фото 24 Каналу

Обмін полоненими 3 січня: основне