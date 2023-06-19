МЗС вимагає допустити консула до полонених: деталі утримання українських воїнів в Угорщині

Нещодавно з'явилася інформація про передачу Угорщині українських військовополонених. Віцепрем'єр країни з церковних справ Жолт Шем'єн підтвердив, що Росія передала до Угорщини 11 закарпатських угорців.

Цю подію прокоментував радник Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Іван Ангелін. Він розповів деталі утримання наших воїнів.

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Військові досі вважаються полоненими

Ангелін наголосив, що українські військові продовжують фактично вважатися бранцями, і наразі невідомо, на яких підставах вони там перебувають, і чому їх не відпускають в Україну.

Вони все одно вважатимуться зниклими безвісти за особливих обставин, допоки ми не заберемо їх в Україну. Але далі питання про перемовини, про повернення, питання на яких підставах їх перевезли туди, цим вже мають займатися правоохоронні органи і МЗС,

– пояснив радник Уповноваженого.

Він також додав, що Україні невідомо про умови утримання наших бійців, а зустрічі з родичами дозволені лише лімітовані. До прикладу, родичів поселяють в готелі чи хостелі на території Угорщини, потім забирають і везуть в якесь місце, і туди також привозять хлопців.

"Тобто родичі не відвідують місця утримання, а їх привозять і буквально годину, максимум дві, спілкуються", – каже Ангелін.

Про терміни повернення бійців в Україну нічого невідомо

Радник Уповноваженого розповів, що родичам нічого не кажуть щодо перспектив повернення українців додому. Крім того, інформацію про імена та прізвища цих полонених було отримано не в результаті офіційних перемовин: це були оперативні відомості.

"Це перший нам відомий випадок про те, що передають наших військовослужбовців. Ми вважаємо, що держава має втрутитися і вжити якихось заходів, і має взагалі зрозуміти, на яких підставах людей передали, і на яких підставах людей приймають інші країни", – підкреслив Ангелін.

Будапешт порушує положення конвенції про захист прав людей

Речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі 24 Каналу розповів, що усі спроби українських дипломатів протягом останніх днів встановити прямий контакт із українськими громадянами не мали успіху.

Це, а також інформація, отримана від родичів деяких із них, свідчить про те, що запевнення угорської влади про нібито вільний статус українських захисників в Угорщині не відповідають дійсності. Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України,

– каже речник.

Він додав також, що такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані ним гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини. Крім того, вони можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Тому МЗС України вчергове звернулося до угорської сторони із вимогою негайно допустити українського консула до українських військовополонених, аби він міг оцінити їхній фізичний та психологічний стан, розповісти їм про їхні права, а також надати термінову консульську допомогу.