Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, зауваживши, що Україні потрібно нарощувати темп виробництва далекобійних ракет. Хоча, звісно, тут є свої проблеми.

Скільки ракет може виготовляти Україна?

Як наголосив Маломуж, сьогодні Україна вже має певну лінійку ракет власного виробництва. Але, судячи з усього, масштабування йде досить повільно. І причин тут може бути дійсно багато: від фінансових проблем – до нестачі різних запчастин.

Якщо зосередити всі сили та засоби на рівні президента, уряду, ВПК; фінансові ресурси та комплектуючі із Заходу, то це дасть перспективу. Ми б могли випустити тисячі ракет упродовж пів року – року. Наші потужності дозволяють це робити. Ми виробляли ракети ще багато десятиліть тому,

– сказав Маломуж.

Представники конструкторських бюро неодноразово говорили, що здатні виробляти ракети, якщо буде достатнє фінансування. Україна також володіє технологіями виробництва ракет.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський очікує на масове виробництво ракет "Фламінго" та "Рута" вже до кінця 2025 року.

Деталі про застосування ракети "Фламінго": коротко