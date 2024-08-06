Ракет власного виробництва буде більше, – Зеленський

Президент провів Ставку Верховного Головнокомандувача. За результатами засідання анонсував збільшення виробництва українських ракет.

Володимир Зеленський 6 серпня повідомив, що на ракетну програму спрямували додаткове фінансування, передає 24 Канал.

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Зеленський анонсував збільшення виробництва українських ракет

Глава держави наголосив на важливості власних дронів і ракет. Зазначив, що на Ставці обговорили потреба Сил оборони до кінця року та динаміку виробництва.

Були доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, віцепрем'єра з інновацій Михайла Федорова та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Рішенням Ставки спрямували додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше,

– підкреслив президент.

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Також Верховний Головнокомандувач зазначив, що була ще одна доповідь глави Міноборони, – щодо насичення зброєю та технікою додаткових бригад.

"Активно працюємо з партнерами", – заявив Володимир Зеленський.