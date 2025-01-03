У ГУР показали, як українські розвідники нищать російську техніку: ефектне відео

Для ударів по ворогу українські розвідники застосовують FPV-дрони літакового типу Darts. Черговою "здобиччю" захисників стали російські ретранслятори, бронетехніка та засоби РЕБ.

Це підтверджує відео, опубліковане Головним управлінням розвідки МО України, повідомляє 24 Канал. На кадрах – результати "наполегливої і майстерної бойової роботи" підрозділу "Крила", який входить до департаменту активних дій.

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Які втрати завдали ворогу FPV-дрони

Під потужними ударами українських розвідників опинилися такі російські об'єкти:

легка та важка бронетехніка,

склади паливно-мастильних матеріалів,

автомобільний транспорт,

ретранслятори та обладнання для зв’язку,

засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ),

трансформатори,

укриття.

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Раніше у ГУР опублікували перехоплення, де пілот російського гелікоптера Мі-8, підбитого ракетою з морського дрона Magura V5, пояснює характер і наслідки ураження борту. Росіянин скаржиться на "хлопок", після якого деякі системи гелікоптера відмовили.

Тоді, напередодні Нового року, вперше у світі морський дрон уразив повітряну ціль. Бій відбувся у Чорному морі, в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму. Загалом українські розвідники знищили два Мі-8 і підбили ще один.