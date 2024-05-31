Тут рухають defense tech: які розробки зброї реєструють українські виробники на Brave1

Кластер оборонних технологій Brave1 був заснований трохи більше як рік – у квітні 2023-го. У Мінцифри в коментарі 24 Каналу назвали, скільки розробок зареєстрували там наші виробники.

Галузь виробництва зброї дуже потужна. Світові виробники зброї через війну в Україні отримують рекордні замовлення. Але Україна зацікавлена розвивати defense tech і сама. Ба більше – в нас є всі можливості стати лідерами.

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Що таке платформа Brave1

На платформі Brave1 уже зареєстровано 2000 розробок від понад 900 українських виробників. Це і сучасні БПЛА, і засоби РЕБ, НРК (наземні роботизовані комплекси – 24 Канал), засоби зв'язку та багато іншого, здатного завдавати шкоди ворогу або рятувати життя нашим військовим,

– мовиться в повідомленні.

Кластер Brave1 створили за ініціативи Мінцифри спільно з Міноборони, Генштабом, Мінстратегпромом, Мінекономіки та РНБО.

Він покликаний вирішувати такі питання:

розбудовувати екосистему, щоб усі учасники defense tech галузі ефективно співпрацювали;

шукати ефективні інноваційні технологічні рішення;

сприяти розгортанню рішень у засоби, готові для застосування на фронті;

підтримувати та масштабувати критично важливі оборонні рішення.

Кластер супроводжує проєкти, допомагає розробникам шукати інвесторів тощо. Тобто працює над тим, щоб найкращі технологічні рішення якнайшвидше потрапляли в руки військових. Завдяки йому держава комунікує з українськими розробниками технологічних рішень.

"Кластер шукає перспективні технологічні рішення за 12 вертикалями пріоритетних розробок, визначених Генштабом. Серед них сучасні засоби розвідки, кібербезпека, військово-медичні технології, розмінування тощо. Серед пріоритетів – БПЛА, НРК, засоби РЕБ та розробки із застосуванням методів штучного інтелекту та машинного навчання", – уточнюють у Мінцифри.

Як зареєструвати розробку на Brave1

Спершу треба пройти реєстрацію виробника, а відтак реєстрацію безпосередньо розробки.

Як зареєструвати себе як розробника на Brave1:

перейти на portal.usf.com.ua та натиснути "Зареєструватися";

заповнити всі обов'язкові поля та клікнути "Зареєструватися";

підтвердити обліковий запис;

увійти у свій обліковий запис, заповнити, підписати та надіслати заявку на реєстрацію у програмі Brave1 (зліва у головному меню).

Ваша заявка пройде внутрішній комплаєнс Brave1. У тому числі перевірку, чи розробник не має зв'язків з Росією та Білоруссю. Якщо такі зв'язки виявляють, то заявку відхилять.

Якщо перевірку пройдено, в інформаційній панелі на порталі у розробника з'явиться кнопка "Додати розробку".

Як зареєструвати свою розробку на Brave1:

слід зайти в інформаційну панель свого облікового запису платформи USF;

натиснувши кнопку "Додати розробку", заповнити вказані текстові поля та прикріпити необхідні документи;

указати рівень технологічної готовності розробки (TRL);

підписати заявку та надіслати.

Хто оцінює розробки на платформі Brave1

Далі розробка потрапить на оборонну експертизу. Її проводять експерти Генштабу, які оцінюють, наскільки ця ідея потрібна Силам безпеки та оборони, чи є технологічно актуальним це рішення.

Оцінка варіюється від 1 до 9. Якщо йдеться про 4 – 9 балів, то така розробка отримує статус BRV1 і рухається далі з кластером до кодифікації.

Якщо ж оцінка нижче цього показника, то у виробника все ще є шанс зберегти життя своїй ідеї. Для цього його розробка проходить бізнес-експертизу, у рамках якої бізнес-експерти оцінять її перспективність. Якщо таке рішення буде позитивно оцінене, заявка отримає статус BRV1.

Як отримати грант на Brave1

На платформі діє грантова програма підтримки українських defense tech розробок. Уже було надано 201 грант на 3,5 мільйона доларів.

Нещодавно програма оновилася, і виробники дістали змогу отримати значно більші гранти – на суму 500 тисяч, 1 та 2 мільйони гривень. Раніше це були 5 та 25 тисяч доларів.

Щоб податися на грантову програму, потрібно заповнити заявку на вебпорталі USFplatform. Але подати її зможуть тільки ті виробники, чия розробка вже пройшла оборонну експертизу та отримала загальну оцінку не нижче 4 балів.

Цікаво, що, окрім власної фінансової підтримки, Brave1 метчить вітчизняних розробників з українськими та закордонними інвесторами. З кластером наразі працюють вже понад 100 інвестиційних партнерів, які зацікавлені або вже інвестують в український defense tech.

Тож можна залучити й іноземні інвестиції до свого проєкту. Нині створено пул зацікавлених інвесторів з України, США та ЄС, готових допомогти з розвитком проєктів капіталом та експертизою.

А ще розробники можуть запітчити свої проєкти в рамках організованих кластером Invest Demo Days.

"Кластер продовжує формувати українську defense tech систему, пропонуючи можливості для розробників та полегшуючи їх комунікацію з державою. Система все ще потребує спрощення бюрократії та скорочення часу від ідеї до впровадження на полі бою, проте результати уже очевидні. Українська defense tech індустрія набирає обертів. І це win-win як для оборонного бізнесу, так і для обороноздатності України", – підсумовують у Мінцифри.