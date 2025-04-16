Росіяни сильно плачуть: військовий зауважив важливий момент в атаці на базу 112 бригади

Бригада, яка обстріляла Суми 13 квітня, потрапила під атаку невідомих безпілотників. Вона дислокувалася у місті Шуя Івановської області.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу розповів, що після удару по Сумах одразу почала працювати розвідка. Так діють завжди, щоб з'ясувати, звідки були запущені ракети.

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Для цього залучають агентів на місцях, які оперативно визначають, де розміщені пускові установки або скупчення ворожих сил, що готували атаку.

Вдалось виявити, вдалось знищити. Самі росіяни плачуть, що та ракетна бригада потерпіла найбільші за всю війну разові втрати. Сподіваюся, що вони поб'ють свої рекорди. Сподіваюся, що Збройні сили їм у тому будуть допомагати неодноразово,

– сказав Іван Тимочко.

Він зазначив, що після атаки на Суми важливо було оперативно з'ясувати, які підрозділи та яка військова частина брали участь в обстрілі.

Навіть якщо ми розуміємо, що той офіцерський склад, який обслуговував конкретні пускові установки, знищений, залишилось ще її командування. Тобто і ті, хто давав накази, і ті, хто отримував відповідні накази,

– сказав Іван Тимочко.

Також він наголосив, що ті, хто дозволив запуск ракет по мирних жителях, мають понести покарання. По Сумах ворог застосував заборонені касетні боєприпаси, які вражають великі площі.

Росія свідомо знищує мирне населення України

"Тут не було військових цілей, щоб стверджувати, що це удар по армії – натомість знищували цивільне населення. Це геноцидний наказ. Адже це навіть більше, ніж терористичний акт. Терористичні дії зазвичай разові. А Росія перетворила це на систему. Це вже геноцид – свідома державна політика знищення мирного населення України", – сказав Іван Тимочко.

Він додав, що про геноцид слід говорити на міжнародному рівні. Свого часу світ довго не визнавав Голодомор. Тимочко впевнений, що нинішні дії Росії – це також геноцид, але з використанням зброї. Він призводить до масових жертв за короткий час і не залишає людям можливості врятуватися.

Прикро, що противнику інколи вдається обходити нашу систему ППО. Але слід розуміти: це поодинокі прориви. Якби Росія досягала успіху бодай у 30 – 40% від тієї кількості ракет і безпілотників, які запускає, кількість жертв була б набагато більшою. Це спричинило б справді серйозну гуманітарну кризу в Україні,

– сказав Іван Тимочко.

Він додав, що Сили оборони постійно працюють над тим, щоб захистити мирне населення. Водночас і самі люди мають піклуватися про власну безпеку та уникати місць великого скупчення.