Українські військові і котики: мила підбірка світлин
20 березня 2022 , 08:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Сегодня"
Українські захисники та їхні котики – чудова команда з порятунку світу. У мережі оприлюднили добірку героїв та їхніх "пухнастих талісманів".
Українці – у захваті від фотографії. Світлини зібрали понад тисячу реакцій-сердечок.
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Українські воїни та котики – подвійний удар по сердечку,
– мовиться у повідомленні.
Герої та їхні котики / Телеграм "Сегодня"
Тим часом песики допомагають рятувальникам. Справжнім героєм став малюк Патрон, який працює разом з чернігівськими піротехніками. У команді зі саперами Патрон знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.
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