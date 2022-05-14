Найгарячішою точкою Харківщини залишається Ізюмський напрямок, де ЗСУ перейшли у контрнаступ. В окремих регіонах уже спостерігається витіснення ворога.

Про це у звернені від 14 травня розповів очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що наразі наступальний характер наших військ демонструє позитивні результати.

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Українські військові перейшли в контрнаступ на Ізюмському напрямку

Минулої доби ворог не завдавав ударів по Харкову – основні сили російських загарбників наразі кинуті на передислокацію військ та відступ з області. Водночас окремі підрозділи досі обстрілюють Збройні Сили України, які базуються у Чугуєві, Дергачах, Золочеві та Лозовій.

Водночас йде боротьба за Ізюмський напрямок, який залишався найгарячішою точкою впродовж останнього місяця війни.

Як зазначив Синєгубов, ЗСУ роблять усе можливе, щоб пришвидшити нашу перемогу.

Дивіться повне звернення Олега Синєгубова:

Ситуація на Ізюмському напрямку: коротко

Ще на початку травня зі сторони Харківської області, зокрема Ізюма у напрямку Барвінкового, надходили новини про масове стягнення російської техніки. Починаючи другу фазу війни, держава-агресорка поставила собі ціль – захопити Харків. У Генштабі ЗСУ повідомили, що для наступу окупанти стягнули 300 одиниць озброєння і військової техніки, а також посилили ударне угруповання.

Схожі повідомлення надходили й цього тижня. У пресслужбі Генштабу Збройних Сил України повідомили, що російські окупанти поповнюють матеріально-технічні запаси на Ізюмському напрямку.

Водночас 5 травня Збройні Сили України перейшли у контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. Російські військові намагаються перешкодити нашими захисникам, проте більшість їхніх атак вдається відбити.

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Сам Ізюм окупанти утримують, адже це стратегічно важлива дорога на південь в бік Слов'янська та Краматорська. Саме за цими напрямками окупанти прагнуть оточити українських військових. Щоправда, значних успіхів у просуванні росіяни не мають. Відчуваючи агресію через поразку, вони обстрілюють цивільні об'єкти та навіть знищують церкви московського патріархату.

За останніми зведеннями, зараз триває боротьба на кордоні між Харківською та Донецькою областями – на північ від Ізюма. Саме там ворог здійснив артилерійські обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах населених пунктів Довгеньке, Долина та Гусарівка.

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