Чергова ціль для ЗСУ: стало відоме місце базування окупантів у селі біля Маріуполя

Українським військовим вдалося встановити, де базуються російські окупанти у Маріупольському районі. Також повідомили приблизну кількість загарбників.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що встановлено місце базування російських окупантів в Маріупольському районі. Вони перебувають у селищі Урзуф.

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Що відомо про базування окупантів у Маріупольському районі

Там розквартировано щонайменш 6 КАМАЗів мобілізованих росіян та іншої військової техніки. зазначається, що керівництво базою вищого рівня прибуває майже щодня на двох гелікоптерах.

Тренування відбуваються на полігоні поблизу селища Бабах-Тарама. За радянських часів неподалік знаходилась військова частина зенітних військ. Андрющенко наголосив, що це буде прекрасною ціллю для зменшення російських окупантів.



Де базуються окупанти / Фото з телеграм-каналу Петра Андрющенка

Що відбувається у Маріуполі

Мешканці Маріуполя змушені виживати. У місті з кожним днем погіршується гуманітарна ситуація. Але пропагандисти намагаються показати гарну картинку та продемонструвати "визволення".

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У Маріуполі скрізь черги, люди вимушені годинами стояти біля магазинів, аби придбати найнеобхідніші продукти. Знедолені жителі зруйнованого міста стоять у черзі за хлібом і випрошують зайвий буханець. На що окупанти холодно відповідають: "У нас вказівка – один в руки".

Більшість маріупольців не готові до зими. Окупанти не розв'язують проблему з опаленням, тому що в місті є абсолютна нестача мобільних котелень, які вони намагаються завезти.

Місцеві розповідають, що у Маріуполі масово вбивають жінок, тіла загиблих мають ознаки насильницької смерті. Люди намагаються не виходити на вулицю без зайвої потреби. Окупаційна влада вдає, що нічого не відбувається. Вона жодним чином не реагує на криваві злочини. Варто зазначити, що всі смерті зафіксовано в районах компактного розміщення російських будівельників.

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