Українські воїни вдарили по С-300 на території Росії: епічні фото палаючого комплексу

Українські воїни продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Зокрема, наші захисники вдарили по С-300 на території Росії.

Україна отримала дозвіл бити по території Росії західною зброєю, проте з певними обмеженнями. Наші захисники завдали удару по російському зенітному ракетному комплексу С-300, який перебував на території ворога.

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Комплекс горів

Віце-прем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук показала результати роботи наших воїнів. Вона опублікувала фото палаючого комплексу.



Україна вдарила по комплексу С-300 на території Росії / Фото з телеграм-каналу Ірини Верещук

Гарно горить. Це російський С-300. На російській території,

– написала вона.

Також Верещук нагадала, що по С-300 вдарили в перші дні після дозволу на використання західної зброї для атак на російську територію.

Втрати ворога на 4 червня 2024 року

Росія не полишає спроб захопити Україну, проте тільки зазнає величезних втрат. За останню добу вороги втратили в Україні 1 290 одиниць особового складу. З 24 лютого 2022 року окупанти залишили на українській землі 512 420 одиниць особового складу.

Що відомо про втрати ворога