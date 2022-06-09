Українські воїни знищили на Сході понад 30 окупантів та склад з боєприпасами
Джерело:.ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати противника на Сході. Впродовж останньої доби вони знищили близько 30 росіян.
На Сході росіяни продовжують зазнавати втрат
Тож, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – усе під контролем.
До теми "Українське сафарі триває": ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині
Та повідомили, що впродовж останньої доби знищили 32 російських окупантів, а також чимало техніки:
- 1 БМП (бойова машина піхоти);
- 3 АТТ (важкий артилерійський гусеничний неплаваючий тягач високої прохідності);
- 1 БПЛА (безпілотник);
- 1 склад з боєприпасами.
Також сьогодні українські військові "запалили" базу ПВК "Вагнер". Ворожа база розташована в місті Кадіївка Луганської області, яке росіяни нахабно окупували у 2014 році.
Військові навіть опублікували відео з місця події. На кадрах видно охоплене вогнем приміщення та густий чорний дим.
Дивіться відео, як палає база ПВК "Вагнер":
Загалом втрати ворога колосальні
Втрати російської армії на війні в Україні – колосальні. Лише за добу 8 червня наші військові ліквідували 200 путінських солдатів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 3 дрони, а також 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
За понад 3 місяці повномасштабної війни українські воїни фактично знищили цілу ворожу бригаду. Мова про особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, який зазнав суттєвих втрат.
Актуально про ситуацію на Сході
- На Слов'янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Водночас намагається закріпитись на уже зайнятих рубежах.
- Основні зусилля при цьому російські окупанти зосередили на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Втім, ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення на цьому відтинку фронту тривають безупинно.
- На Сєвєродонецькому напрямку мотострілецькі підрозділи загарбників, за підтримки артилерії, вели штурмові дії. Втім, успіху не мають, бої тривають.
- Водночас окупанти мають частковий успіх у напрямках на Комишуваху та Роти на Донеччині.
- Росіяни завдали ракетного удару в районі Краматорська на Бахмутському напрямку, а також проводили повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Ворожі безпілотники літали і над Покровськом.
Не пропустіть – втрати ворога станом на 9 червня: дивіться відео