Українські воїни знищили на Сході понад 30 окупантів та склад з боєприпасами

Українські захисники продовжують стримувати противника на Сході. Впродовж останньої доби вони знищили близько 30 росіян.

На Сході росіяни продовжують зазнавати втрат

Тож, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" – усе під контролем.

До теми "Українське сафарі триває": ЗСУ знищили базу "вагнерівців" на окупованій Луганщині

Та повідомили, що впродовж останньої доби знищили 32 російських окупантів, а також чимало техніки:

1 БМП (бойова машина піхоти);

3 АТТ (важкий артилерійський гусеничний неплаваючий тягач високої прохідності);

1 БПЛА (безпілотник);

1 склад з боєприпасами.

Також сьогодні українські військові "запалили" базу ПВК "Вагнер". Ворожа база розташована в місті Кадіївка Луганської області, яке росіяни нахабно окупували у 2014 році.

Військові навіть опублікували відео з місця події. На кадрах видно охоплене вогнем приміщення та густий чорний дим.

Дивіться відео, як палає база ПВК "Вагнер":

Загалом втрати ворога колосальні

Втрати російської армії на війні в Україні – колосальні. Лише за добу 8 червня наші військові ліквідували 200 путінських солдатів, 5 танків, 9 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 3 дрони, а також 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

За понад 3 місяці повномасштабної війни українські воїни фактично знищили цілу ворожу бригаду. Мова про особовий склад 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, який зазнав суттєвих втрат.

Актуально про ситуацію на Сході

На Слов'янському напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Водночас намагається закріпитись на уже зайнятих рубежах.

ворог активних бойових дій не проводив. Водночас намагається закріпитись на уже зайнятих рубежах. Основні зусилля при цьому російські окупанти зосередили на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Втім, ворожі артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення на цьому відтинку фронту тривають безупинно.

На Сєвєродонецькому напрямку мотострілецькі підрозділи загарбників, за підтримки артилерії, вели штурмові дії. Втім, успіху не мають, бої тривають.

мотострілецькі підрозділи загарбників, за підтримки артилерії, вели штурмові дії. Втім, успіху не мають, бої тривають. Водночас окупанти мають частковий успіх у напрямках на Комишуваху та Роти на Донеччині.

Росіяни завдали ракетного удару в районі Краматорська на Бахмутському напрямку, а також проводили повітряну розвідку за допомогою БПЛА. Ворожі безпілотники літали і над Покровськом.

Не пропустіть – втрати ворога станом на 9 червня: дивіться відео