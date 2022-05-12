Українські захисники показали, як знищили у Рубіжному ворожу БМП

Російські військові перетворюються на перегній, а ворожа техніка – брухт. А сприяють цьому українські захисники. Так, у Рубіжному наші бійці знешкодили окупантську БМП.

Успішно знищити ворожу БМП-1 вдалося Бригаді швидкого реагування Нацгвардії України. Вона спільно з побратимами з окремої 81-ї аеромобільної бригади серйозно взялися за озброєння армії країни-агресорки.

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Була ворожа БМП-1 і нема

Знешкодити бойову машину піхоти нашим військовим вдалося у Рубіжному за допомогою "Стугни". На відео можна побачити, як на ворожу БМП-1 наводять приціл, вистрілюють у неї та влучають. Ось і мінуснули чергову машину окупантів.

Українські військові знищили ворожу БМП-1: дивіться відео

Зауважимо, що за минулу добу нашим військовим вдалося знищити 17 таких машин. Але це далеко не всі втрати російських військових.

Актуальні втрати ворога станом на 12 травня

Наразі відомо про 26 650 ліквідованих російських військових, 350 з них знешкодили за минулу добу.

Якщо ж говорити про техніку, то російська армія від початку повномасштабного вторгнення не дорахується 1195 танків, 534 артилерійських систем, 191 РСЗВ, 87 засобів ППО, 2019 одиниць автомобільної техніки, а також автоцистерн, 41 одиницю спеціальної техніки. Знищили також 199 літаків, 161 гелікоптер, 398 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 94 крилаті ракети, а також 13 кораблів.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко

Волинський, Сіверський і Поліський напрямки. Там білоруси продовжують посилювати кордон у Брестській і Гомельській областях. А от у росіян на пунктах пропуску Брянської та Курської областей розміщені посилені наряди прикордонної служби ФСБ.

Що стосується Слобожанського напрямку, то тут окупанти перегруповують свої війська. Це необхідно для того, щоб унеможливити доступ ЗСУ до державного кордону. Також загарбники обстрілюють наші позиції з артилерії на північ від міста Харків.

На Слов'янському напрямку ворожі війська також перегруповуються. Це вони роблять для того, щоб проводити наступальні дії у Барвінковому та Слов'янську.

У Донецькому напрямку окупанти прагнуть розвинути наступ на низку населених пунктів. Мовиться про Лиманський, Сєверодонецький, Бахмутський, Авдіївський, а також Курахівський напрямки.

На Запорізькому напрямку наші підрозділи окупанти обстрілюють з артилерії та РСЗВ, а от на Південнобузькому та Таврійському прагнуть покращити своє тактичне положення. Що стосується Миколаївського, то в районі Нової Каховки планують зведення понтонних переправ.

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