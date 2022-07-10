Українські захисники збили російський вертоліт біля Горлівки

Поблизу Горлівки українським воїнам вдалося збити ворожий вертоліт. Тип гелікоптера встановлюють.

Є підтвердження про знищення цілі. Подія сталася опівдні 9 липня. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Успішно попрацювали підрозділи зенітно-ракетних військ

9 липня, опівдні, поблизу Горлівки, підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України збито вертоліт російських окупаційних військ,

– мовиться в повідомленні.

Робота ЗСУ на Сході та Півдні

На Луганщині артилеристи окремої механізованої бригади імені короля Данила ліквідували багато ворожої техніки. Українські воїни знищили 15 російських танків та БМП. Спочатку наші захисники зупинили ворожу колону, а потім знешкодили її.

Біля Чорнобаївки 9 липня ЗСУ двічі вдарили по ворожих командних пунктах та складах та скупченню техніки. В ОК "Південь" зазначають, що через значні втрати, яких окупанти зазнали за останній тиждень на Херсонщині, серед них спостерігають значне погіршення морально-психологічного стану.

Того ж дня у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили ще кілька ворожих штурмів на Сході. Зокрема, росіяни невдало намагалися атакувати напрямки Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина.

В районі Золотарівки сталося те ж саме – вогонь українських воїнів змусив ворогів розбігтися по кущах. А на шляху до Мар'їнки та на напрямку Ясинувата – Авдіївка росіяни ще й зазнали втрат.

Загальні втрати ворога

З початку повномасштабного вторгнення і по 10 липня українські військові ліквідували багато важкої техніки та самих окупантів. Загальні втрати ворога становлять:

особового складу – 37 300,

танків – 1 641,

бойових броньованих машин – 3 823,

артилерійських систем – 834,

РСЗВ – 247,

засобів ППО – 108,

літаків – 217,

гелікоптерів – 188,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676,

крилатих ракет – 155,

кораблів та катерів – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 694,

спеціальної техніки – 66.

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