Українські захисники знищили смертоносну техніку росіян у Старомихайлівці

Українські герої продовжують феєрично нищити російських окупантів. На Донеччині ворог зазнав чергових втрат важкої техніки – йому в цьому допомогла бойова група К2 54 ОМБр.

Бойова група К2 54-ої окремої механізоавної бригади відзвітували про успішну атаку на ворога у Донецькій області. Злагоджені дії наших воїнів дозволили завдати росіянам нових втрат.

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Знищення техніки біля Старомихайлівки: як це було

Ранкова аеророзвідка бойової групи К2 виявила в тимчасово окупованій Старомихалівці велике скупчення ворожої техніки. Йдеться як про броньовані бойові машини, так і про автомобілі.

Наші герої негайно прийняли рішення про вогневий удар по техніці ворога, щоб зіграти на випередження. ПІдрозділ 54-ої ОМБр завдав влучного удару, внаслідок якого росіяни можуть поставити ще кілька поміток у підрахунку втрат свого особового складу та техніки.

Знищення техніки окупантів: яскраве відео

Втрати російських окупантів: останні новини

Повітряні сили України продовжуть нищити ворога у небі. Впродовж доби 1 травня росіяни втратили ще 10 своїх БПЛА "Орлан-10". Також повідомляється, що ворожих вертольотів стало менше, а літаки ворога бояться вогневого ураження та тримають подалі від наших сил протиповітряної оборони.

У зоні ООС російські окупанти йшли в атаку аж 10 разів. Інтенсивність наступу ворогу не допомогла: ЗСУ впоралися із всіма атаками росіян та ще й завдали їм значних втрат. Загалом впродовж минулого тижня наші герої відбили 63 атаки росіян на наші позиції.

На Сході російські окупанти йшли в наступ 5 разів. Втрата понад 50 солдатів, боєкомплекту, танка, бойових машин, артилерійських систем – ось і все, чого вони зуміли досягнути.

Також продовжується активне очищення від російських загарбників території Херсонської області. Особовий склад росіян скоротився ще на 70 солдатів, також наші захисники знищили ворожий склад боєприпасів. Також на території області тривають інші операції наших військових, про їх результати буде відомов пізніше. Ворог продовжує артилерійський та мінометний обстріл населених пунтків, тому всім потрібно бути обачними та дбати про свою безпеку.

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