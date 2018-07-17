Українські фанати не співали в Росії "пісню про Путіна" через домовленість з Григорієм Суркісом

Григорій Суркіс домовився з українськими фанатами про те, що вони не будуть під час ігор чемпіонату України співати пісню про Путіна.

Про це написала журналіст Ярослава Коба на своїй сторінці в Facebook.

"Точно знаю, що Григорій Суркіс домовився з українськими уболівальниками і фанатами про те, що вони не будуть під час ігор чемпіонату України співати дитячу пісеньку Путін-Ху#ло, а поставляться до футболу як дорослі люди, а не дитячий садок", - пише Коба.

Журналістка зазначила, що в свою чергу глава ФФУ Андрій Павелко займається спекуляціями на політиці в футболі.

Нагадаємо, Павелко запросив на роботу функціонера збірної Хорватії Огнена Вукоєвича, який присвятив Україні перемогу над Хорватією. Вукоєвич був відсторонений від складу хорватської делегації на ЧС.

Відзначимо, кричалка "Путін-Ху#ло" виконується на всіх стадіонах України перед, під час та після проведення футбольних матчів. Крім того, кричалка виконується практично на будь-яких великих заходах, наприклад концертах, спортивних змаганнях і політичних мітингах.